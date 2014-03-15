В Севастополе боевики Аксенова похитили священника УГКЦ

В субботу, 15 марта, в Севастополе вооруженные неизвестные похитили греко-католического священника.

Об этом со ссылкой на Департамент информации УГКЦ сообщает УНИАН.

"Только что о. Любомир Яворский, заместитель руководителя Департамента Патриаршей курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины сообщил о том, что сегодня непосредственно из церкви епархии Успения Пресвятой Богородицы г. Севастополе неизвестные вооруженные люди похитили и вывезли в неизвестном направлении отца Николая Квича, пароха епархии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эту информацию подтвердили прихожане, которые были на богослужении. Известно, что в течение марта 2014 года священники УГКЦ получали угрозы с требованием покинуть территорию Крыма.

"Но все душпастыри решили не покидать своих верующих, особенно в такое сложное время", - сообщили в Департаменте информации УГКЦ и отметили, что отец Николай, кроме обязанностей пароха, исполняет в Крыму обязанности Главного военного капеллана УГКЦ.

"Это, – по мнению о. Яворского, – могло стать причиной таких действий вооруженной "самообороны Крыма" в отношении него". Место пребывания священника до сих пор неизвестно. На телефонные звонки он не отвечает.

Ранее "Главред" сообщал о похищении в Крыму троих активистов Автомайдана, один из которых – сын нардепа Анатолия Гриценко.

Фото: ugcc.org.ua