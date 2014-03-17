В ДТП на Ровенщине погибли 4 человека

В ночь на понедельник, 17 марта, в Ровенской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась около 16 марта около 23.50 возле села Прогресс Острожского района, где на на автодороге Ровно - Острог столкнулись легковой автомобиль Fiat Scudo и грузовой автомобиль DAF.

В результате ДТП погибли 4 человека. По факту происшествия правоохранительными органами проводится следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что на Ровенщине автомобиль Renault Trafic столкнулся с Mercedes Atego. В результате четыре человека погибли на месте происшествия. Пять пострадавших госпитализированы.