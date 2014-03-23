За ночь в Украине в жутких ДТП погибли 8 человек

На Ровенщине погибли 3 человека, в Донецке -3, на Ивано-Франковщине - 2 человека.
В ночь на 23 марта в Украине в дорожно-транспортных происшествиях по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли 8 человек.
Как сообщили в ГСЧС, в городе Калуше Ивано-Франковской области сегодня в 01.14 на улице Промышленной напротив Калушской ТЭЦ столкнулись два автомобиля - Opel Ascona и BMW 520, пишет УНН.
В результате ДТП погибли 31-летний водитель автомобиля Opel Ascona, житель Калуша, и его пассажир, личность которого устанавливается.
А 20-летний пассажир автомобиля BMW 520, житель села Верхняя Калушского района, с диагнозом "политравма" доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы в тяжелом состоянии.
По данным службы, с начала этого года в Ивано-Франковской области в ДТП погибли 16 человек.
Также 3 часа 23 марта в городе Донецке водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением и допустил столкновение с опорой рекламного билборда.
В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Донецкой области.
Ранним утром в 5 часов в Ровенской области вблизи с. Дубки Сарненского района водитель легкового автомобиля Mercedes совершил наезд на велосипедиста, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии погибли 3 человека (велосипедист и два человека в легковушке).
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ровенской области.
Напомним, 17 марта, в Ровенской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.