За ночь в Украине в жутких ДТП погибли 8 человек

В ночь на 23 марта в Украине в дорожно-транспортных происшествиях по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли 8 человек.

Как сообщили в ГСЧС, в городе Калуше Ивано-Франковской области сегодня в 01.14 на улице Промышленной напротив Калушской ТЭЦ столкнулись два автомобиля - Opel Ascona и BMW 520, пишет УНН.

В результате ДТП погибли 31-летний водитель автомобиля Opel Ascona, житель Калуша, и его пассажир, личность которого устанавливается.

А 20-летний пассажир автомобиля BMW 520, житель села Верхняя Калушского района, с диагнозом "политравма" доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы в тяжелом состоянии.

По данным службы, с начала этого года в Ивано-Франковской области в ДТП погибли 16 человек.

Также 3 часа 23 марта в городе Донецке водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением и допустил столкновение с опорой рекламного билборда.

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Донецкой области.

Ранним утром в 5 часов в Ровенской области вблизи с. Дубки Сарненского района водитель легкового автомобиля Mercedes совершил наезд на велосипедиста, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли 3 человека (велосипедист и два человека в легковушке).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Напомним, 17 марта, в Ровенской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.