В ДТП погиб зять Григория Суркиса: бизнесмен Стукальский

Ночью накануне в ДТП на автотрассе Одесса - Киев погиб владелец ООО "ТВ-Серрус" 52-летний Станислав Стукальский, зять Григория Суркиса.

Трагедия произошла около 23.00 на 160-м километре автодороги Киев-Одесса вблизи села Ольшанка, - сообщают "Факты" со ссылкой на ГАИ.

"Водитель автомобиля ИЖ-2717, выполнявший разворот в неустановленном месте, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Land Rover, двигавшимся в попутном направлении. Последним управлял 39-летний житель Киевской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Land Rover, 52-летний одессит, от полученных травм скончались на месте. Водитель ИЖ-2717 получил телесные повреждения и был доставлен в Жашковскую районную больницу"- говорится в сообщении.

Погибший пассажир - известный бизнесмен Станислав Стукальский, и владелец ООО "ТВ-Серрус". Стукальский также являлся владельцем Stroyinvest Group of Ukraine и 20-этажного недостроенного здания современного жилого комплекса "Морская симфония" на берегу Черного моря (возле знаменитого одесского курорта "Аркадия").

Напомним, 30 марта вблизи с. Лебединское Новоазовского района Донецкой области в крупном ДТП разбился молдавский микроавтобус. В результате аварии погибли 5 человек и 16 - пострадали.