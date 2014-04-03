В ДТП на Хмельнитчине: "Жигули" протаранили микроавтобус, погибли три человека

В среду, 2 апреля, поздним вечером в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека, еще 4 – попали на больничную койку.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась 23:20 мин в Шепетовке, где столкнулись легковушка ВАЗ-2103 с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли 3 человека и 4 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что днях произошло ДТП в Харцызске Донецкой области. Там столкнулись троллейбус с пассажирским автобусом, погибли 5 человек, еще 6 получили травмы, из них трое детей.