У Саши Белого нашли пистолет, отобранный у гаишника – МВД

Советник главы МВД Виктор Чалаван утверждает, что у погибшего координатора "Правого сектора" на Западной Украине Александра Музычко по прозвищу Саша Белый был изъят пистолет, который во время разбойного нападения отобрали у работника Управления ГАИ в Тернопольской области.

Об этом он рассказал на заседании ВСК парламента по расследованию обстоятельств гибели Музычко, сообщает УНИАН.

"У Музычко изъят пистолет системы Макарова. Этот пистолет был добыт во время нападения, я не говорю, что это нападение было осуществлено Музычко, но пистолет был получен в ходе нападения на работников ГАИ в Тернопольской области", - сказал он.

Чалаван сказал, что при расследовании другого уголовного дела работник ГАИ дал показания и заявил, что этим нападением руководил именно Музычко.

Также советник министра сообщил, что еще один пистолет, который также отобрали у работников ГАИ во время разбойного нападения, нашли у охранника Музычко.

"У охранника Музычко, гражданина Ватавы изъят пистолет, который при указанных обстоятельствах похищен у работников ГАИ УМВС в Закарпатской области", - сказал Чалаван.

В свою очередь на заседании ВСК представитель "Правого сектора" Олег Однороженко заявил, что работники внутренних дел сделали все для того, чтобы уничтожить Музычко. Он отметил, что работники милиции специально выбрали день и место, чтобы не задержать, а "ликвидировать Музычко".

Он также раскритиковал ссылку Чалавана на запрос народного депутата Геннадия Москаля, в котором речь идет о бесчинствах Музычко. Однороженко отметил, что депутатский запрос не является доказательной базой, он может быть использован только в виде показаний.

"Я могу вам как свидетель, и буду давать эти показания, подтвердить, что за неделю то того, как был убит Александр Музычко, никто иной как Геннадий Москаль, как мне сказал Александр Музычко за два дня своей гибели, звонил ему по телефону и угрожал расправой, точнее убийством", - заявил Однороженко.

Он в очередной раз заявил, что будет давать показания по делу о гибели Музычко.

Ранее "Главред" сообщала, что коллеги Саши Белого по "Правому сектору" уверены, что его убили по приказу главы МВД Арсена Авакова.

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