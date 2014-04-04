СБУ задержала помощника "народного губернатора" в Донецке

В Донецке сотрудниками СБУ задержан помощник "народного губернатора" Павла Губарева.
Служба безопасности Украины задержала в Донецке Роберта Дони, которого подозревают в подготовке массовых беспорядков и захвате государственных зданий.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Задержанному уже было объявлено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Донецке 15-16 марта.
Также его подозревают в призывах к захвату органов государственной власти.
Суд избрал Дони меру пресечения в виде содержания под стражей. Он уже доставлен в следственный изолятор в Киеве.
Напомним, Роберт Дони был заместителем самопровозглашенного донецкого "губернатора" Павла Губарева.