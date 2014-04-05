Пожар на Хмельнитчине: сгорели заживо три человека

В ночь на субботу, 5 апреля, в Шепетовке Хмельницкой области произошел пожар, жертвами которого стали три человека, в том числе двое малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла около 3-х часов ночи в частном жилом доме, где возник пожар. Из-за возгорания погибли три человека, из них двое детей (2011 и 2013 г.р.).

Около 3:20 пожарные ликвидировали возгорание. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 марта в Яготине Киевской области из-за пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.