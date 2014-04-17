В Донецкой области угорели насмерть 4 человека

В среду, 16 апреля, утром в Антраците Донецкой области произошла трагедия – в жилом доме угорели четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла около 11:45 в частном жилом доме, где из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления при от отравления угарным газом погибли 4 человека.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 апреля в Шепетовке Хмельницкой области при пожаре погибли три человека, в том числе двое малолетних детей.