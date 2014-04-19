В Донецке застрелили спецназовца, охранявшего аэропорт - СМИ

В Донецке застрелили спецназовца, охранявшего городской аэропорт

В Донецке погиб солдат, охранявший городской аэропорт, передает "5 канал".

По данным издания, инцидент произошел ночью. Солдат, стоявший в карауле, услышал какой-то шум и расценил это как незаконное проникновение.

Он открыл огонь на поражение, в результате чего застрелил своего сослуживца.

Оба бойца - контрактники из Кировоградской области и служили в спецназе.

Военная прокуратура возбудила уголовное производство по статье нарушение правил караульной службы либо патрулирования.