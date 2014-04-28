В ДТП на Черкасчине погибли три человека

В воскресенье, 27 апреля, вечером в Черкасской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась 20.30 неподалеку от Николаевки Смелянского района, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На 67 км автодороги Смела-Умань столкнулись легковушки Opel Astra и ВАЗ-2106. В результате ДТП три человека погибли и один пострадал. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в Смелянскую центральную районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Киеве, где пьяный лихач на "Мерседесе" убил двоих человек, еще трое получили тяжелые травмы.