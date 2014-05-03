Названа причина пожара в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли 36 человек

В пятницу, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле загорелся Дом профсоюзов, жертвами пожара в нем стали 36 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

По данным спасателей, пожар возник в результате того, что конфликтующие стороны применяли бутылки с зажигательной смесью.

Именно поэтому возникла пожар на 2-м и 3-м этажах админздания. На ликвидацию возгорания были направлены 13 единиц пожарно-спасательной техники и 51 спасатель ГосЧС . Однако оперативному подъезда техники к месту пожара мешало большое количество конфликтующих между собой людей.

При тушении пожара из здания были самостоятельно эвакуированы 210 человек. Еще 120 человек были спасены сотрудниками ГосЧС при помощи автолестниц. В результате пожара огнем повреждены кабинеты на 2-м и 3-м этажах, на общей площади 120 кв. м.

На месте столкновений обнаружены тела 36 погибших. Причина их смерти устанавливается судмедэкспертами ГУ МВД в Одесской области.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера активисты Майдана, Самообороны, "Правого сектора", а также ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста" проводили марш и митинг за единую Украину. Волнения в Одессе начались после того, как сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Пострадали около 170-ти человек, в том числе журналисты и правоохранители.