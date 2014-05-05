В Донецкой области боевики взяли в заложники троих депутатов и шахтера

В воскресенье, 4 мая, в Новогродовке Донецкой области сепаратисты захватили 5 человек, из них четверо – местные депутаты и один шахтер, которых удерживают в здании Донецкого облсовета.

Об этом говорится в сообщении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

В числе захваченных оказались горняки с шахты "Россия" ГП "Селидовуголь", члены Независимого профсоюза горняков Украины Александр Вовк и Александр Гуров, депутаты Новогродовского горсовета Константин Мусейко (Партия защитников Отечества), регионал Валерий Павлик и коммунист Олег Бубич.

Позже стало известно, что шахтер Гуров бежал, а остальных четырех мужчин сепаратисты доставили в здание Донецкого областного совета.

"'Известно, что все они живы", - говорится в сообщении КСПУ.

Также в Конфедерации сообщают, что на блокпостах в районе Дебальцево (Донецкая область) и Антрацита, Красного Луча, Ровенек (Луганская область) и близлежащих населенных пунктах сепаратисты оснастили своих людей оружием: гранатометами, пулеметами, автоматами и т.п.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в разных городах Донецкой области боевики похитили уже троих свободовцев.