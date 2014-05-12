Взрыв дома в Николаеве: погибли 2 человека, опубликованы видео с места происшествия

В результате взрыва дома в Николаеве погибли 2 человека. Также были разрушены несущие конструкции с 7 по 9 этаж. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 13:30 подразделениями ДСНС Украины была проведена эвакуация жителей дома.

Также в службе сообщили, что по данным на 15:00 погибли два человека, 3 человека пострадали, 10 - удалось спасти.

По словам Андрея Самолойлова, начальника скорой помощи Николаева, в результате взрыва пострадал 10-месячный мальчик. Он гулял с мамой во дворе, когда произошел взрыв. Его с черепно-мозговой травмой доставили в детскую областную больницу.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 110 человек и 25 единиц техники (от ДСНС Украины - 90 спасателей и 15 единиц техники).

На месте чрезвычайной ситуации работает оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Общую координацию действий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет Председатель ДСНС Украины Сергей Бочковский .

В микрорайоне "Намыв" из-за произошедшего стали возникать автомобильные пробки, пишет Преступности. Нет.

фото;видео: Преступности. Нет.