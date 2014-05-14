Взрыв дома в Николаеве: число жертв увеличилось до четырех

Спасатели нашли тело еще одной жертвы взрыва.
Число жертв взрыва дома в Николаеве увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
"По состоянию на 14 мая во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 4 погибших, 6 пострадавших, неизвестно место нахождения 2 граждан", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Как сообщал "Главред", взрыв в 10-этажном жилом доме в Николаеве произошел 12 мая, около 13:00.
Были разрушены квартиры на трех этажах здания, в которых проживали 213 человек.
Основная версия причины взрыва – самоубийство жителя дома.