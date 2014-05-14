Взрыв дома в Николаеве: число жертв увеличилось до четырех

Число жертв взрыва дома в Николаеве увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

"По состоянию на 14 мая во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 4 погибших, 6 пострадавших, неизвестно место нахождения 2 граждан", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Как сообщал "Главред", взрыв в 10-этажном жилом доме в Николаеве произошел 12 мая, около 13:00.

Были разрушены квартиры на трех этажах здания, в которых проживали 213 человек.

Основная версия причины взрыва – самоубийство жителя дома.