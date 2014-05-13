Взрыв дома в Николаеве: найдено тело возможного виновника

В Николаеве спасатели нашли тело предполагаемого виновника взрыва, из-за которого погибли три человека.

Об этом сообщил представитель ГС ЧС Григорий Марченко, передают "Новости-N".

"Основной версией следствия является самоубийство 39-летнего мужчины, проживающего в этом доме. Подозреваемый жил в квартире на 9-м этаже. Как удалось выяснить сотрудникам милиции, накануне он поссорился с женой и начал рассылать в интернете друзьям и знакомым прощальные письма", - заявил он.

Также Марченко подчеркнул, что, по версии следствия, самоубийца открыл газ и через какое-то время зажег огонь.

"Не исключено также, что он просто хотел отравиться, а взрыв произошел самопроизвольно. Детали будут ясны после проведения следственных действий и всех необходимых экспертиз", - сообщил он.

При этом Марченко отметил, что в этом доме, по сведениям ГС ЧС, находятся еще три человека, которых пока не нашли. Спасатели планируют завершить все работы в ближайшие сутки.

Как сообщал "Главред", сегодня из-под обломков спасатели извлекли женщину, которая, несмотря на множественные повреждения, осталась в живых.

Взрыв в 10-этажном жилом доме произошел около полудня 12 мая. В результате взрыва были разрушены 18 квартир, еще 7 – повреждены.

По последним данным, в результате трагедии погибли три человека.