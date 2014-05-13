Милиция назвала основную версию взрыва многоэтажки в Николаеве, где погибли три человека

Взрыв в 10-этажном жилом доме в Николаеве, скорее всего, был умышленным. Его организовал один из жителей 3-го подъезда, мужчина 1975 года рождения, решивший покончить жизнь самоубийством.

Об этом со ссылкой на начальника следственного управления УМВД в Николаевской области, полковника Александра Савченко сообщают Новости-N.

Подозреваемый проживал в квартире на 9-м этаже. Как удалось выяснить сотрудникам милиции, накануне он поссорился с женой и сегодня начал рассылать по Интернету друзьям и знакомым прощальные письма.

Вероятно, самоубийца открыл газ и через какое-то время зажег огонь. Не исключено также, что он просто хотел отравиться, а взрыв произошел самопроизвольно. Детали будут ясны после проведения следственных действий и всех необходимых экспертиз

Предполагается, что тело самоубийцы находится где-то под завалами и будет обнаружено в ходе поисково-спасательных работ.

Вместе с тем, по словам полковника Савченко, милиция пока не отбрасывает и других версий происшествия.

Как сообщает ГосЧС Николавевской области, по состоянию на 13 мая в 07.00 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 3 погибших и 5 пострадавших. Продолжаются работы по разбору завала, спасению женщины и извлечению тел погибших.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 13 мая, под завалами удалось обнаружить выжившую женщину, а также два тела погибших.

Фото: novosti-n.org