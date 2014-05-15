В Николаеве ночью под завалами дома нашли тело еще одного погибшего

В Николаеве, где обвалился многоэтажный дом, спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 7.00 15 мая с начала выполнения поисково-спасательных работ спасено 25 человек и изъято из под завалов тела 4 погибших. Судьба еще 3 человек остается неизвестной.

"В ходе проведения работ в 3.00 15 травня из-под заваловизвлекли тело 1 погибшего", говорится в сообщении службы.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства ГСЧС Украины, служб гражданской защиты и областного союза Красного Креста в количестве 200 чел. и 34 ед. техники, из них от ГСЧС - 123 чел. и 21 ед. техники. В зоне чрезвычайной ситуации работает временный пункт жизнеобеспечения ГСЧС на 40 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме до окончательного выявления всех лиц, которые могут находиться под завалами.

Напомним, 12 мая в Николаеве произошел взрыв в 10-этажном жилом доме. Были разрушены квартиры на трех этажах здания, в которых проживали 213 человек.



Основная версия причины взрыва – самоубийство жителя дома.