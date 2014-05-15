Число жертв взрыва многоэтажки в Николаеве возросло до 7-ми

В четверг, 15 мая, днем в Николаеве под завалами частично разрушенного взрывом 10-этажного жилого дома по ул. Лазурной нашли тела еще троих человек. Таким образом, общее количество погибших возросло до 7.

Об этом начальник пресс-центра ГУ ГосЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк сообщила УНИАН.

По ее данным, тела погибших достали около 16.00 с первого этажа разрушенной многоэтажки. Предположительно, все три жертвы - женщины.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 мая в Николаеве произошел взрыв в 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 чел. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома.

По состоянию на 7.00 четверга, 15 мая, с начала выполнения поисково-спасательных работ спасено 25 человек и изъято из-под завалов тела 4 погибших. При расследовании причин взрыва милиция назначила более 10 экспертиз.

По предварительным данным компании "Николаевгаз", причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.