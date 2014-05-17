В Луганске боевики расстреляли машину: один убитый, трое раненых

В Луганске сегодня, 17 мая, террористы расстреляли автомобиль "Шевроле", который следовал по дороге к поселку Юбилейный.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате стрельбы был убит водитель машины, а пассажир с тяжелыми ранениями оказался в больнице.

Также были ранены две женщины, 47-и и 27-и лет, которые случайно оказались рядом с местом расстрела.

"По предварительной информации, "Шевроле" двигался в сторону Луганска. На несанкционированном блокпосту, расположенном на перекрестке улиц Обводная и Азовская, его пытались остановить вооруженные люди", - рассказали в милиции.

После того, как водитель не остановился, террористы начали погоню.

"Водитель не остановился, и его стали преследовать вооруженные люди на автомобиле ВАЗ-3110, серого цвета. По пути преследования вооруженные люди открывали стрельбу по автомобилю в районе кольца Гаевого, а затем в районе поселка Юбилейный, догнав автомобиль, обстреляли его", - подчеркнули в милиции.

Как сообщал "Главред", ранее в Генпрокуратуре сообщили, что из-за массового применения огнестрельного оружия террористами на востоке Украины погибли 78 человек.