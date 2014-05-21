Боевики с арматурой и кувалдами хотели сорвать акцию "Голос Донбасса", опубликовано видео

В среду, 21 мая, в Донецке второй день проходит масштабная акция "Голос Донбасса" за мир и против насилия, хаоса, бандитизма и мародерства.

Работающие в городе заводы дают гудки в знак мирного протеста, кроме того прошел автопробег, которому попытались помешать сторонники террористической организации "Донецкая народная республика".

Боевики с арматурой и кувалдами в руках угрожали жителям города, у которых были украинские флаги, и водителям авто, сигналящим в поддержку единства Украины.

А прокуратура Донецкой области уже заявила, что правоохранительные органы проводят проверку фактов нарушения прав граждан, которые поддержали мирную акцию "Голос Донбасса".

О том, поможет ли Ринат Ахметов, которому принадлежат многие предприятия, стабилизировать Донбасс, читайте в статье: "Гудком и меморандумом: сможет ли Донбасс побороть сепаратизм".

Фото, видео: ОстроВ