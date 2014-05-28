В Донецке террористы из минометов обстреляли воинскую часть

Сегодня в Донецке террористы обстреляли территорию зенитной ракетной воинской части Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Прицельный огонь злоумышленники вели из автоматического, снайперского оружия и минометов, скрываясь в зеленых насаждениях", - рассказал он.

В результате обстрела одна из мин террористов разорвалась у санитарной части, еще одна – на строевом плацу.

"Пострадавших среди украинских военнослужащих нет", - отметил Селезнев.

Напомним, сегодня в Донецке между силами АТО и пророссийскими боевиками вспыхивали перестрелки, однако полноценная антитеррористическая операция не проводилась.

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