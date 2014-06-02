ДТП на Житомирщине: под Бердичевом четыре человека сгорели заживо

В воскресенье, 1 июня, поздним вечером в Житомирской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще двое оказались на больничной койке.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась в 21:30 возле села Рея Бердичевского района, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, где столкнулись две легковушки, в результате чего обе машины загорелись. Пожарные прибыли через 20 минут и ликвидировали пожар.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок 2006 г.р., и два человека с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу четыре человека – джип протаранил автобус.