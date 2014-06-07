На Донбассе расстреляли машину с командиром воинской части: опубликованы фото

В Артемовске была расстреляна машина, в которой находился командир воинской части Владимир Чоботок.

Об этом сообщает 06274.com.ua.

По данным издания, Чоботок был ранен. При этом очевидцы сообщили о трех убитых и еще одном раненном.

"В городской травматологии подтвердили, что к ним поступил один пациент с тяжелым ранением, который находится в операционной. Остальные находятся в хирургии", - сообщили журналисты.

В то же время точной информации о количестве пострадавших пока нет.

На месте происшествия находится милиция.

Владимир Чоботок командовал отражением штурма воинской части, когда вооруженные террористы, применяя автоматы и гранатометы, пытались ее захватить.

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