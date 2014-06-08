Вблизи аэропорта Луганска раздался мощный взрыв: в Сети появилось видео - СМИ

Вчера, 7 июня, поздно вечером в Луганске вблизи аэропорта раздался мощный взрыв.

Об этом передает ТСН.

По данным журналистов, местные житель активно обсуждают инцидент в социальных сетях, пытаясь разобраться, что стало причиной взрыва.

Обратим внимание, что сейчас в Луганске орудуют боевики, власти Украины борются с ними, объявив АТО.

Кроме вышесказанного напомним, 5 июня в Луганске на территорию в/ч А1973 проникли 60 человек вооруженных боевиков. Военнослужащие были эвакуированы, оружия и боеприпасов на территории части не было.

Видео: Українські Новини