В Донецке боевиками похищен активист Евромайдана, а в Луганске - редактор газеты

В пятницу, 6 июня, в Донецке террористы похитили активиста местного Евромайдана, директора общественной организации "Школярик тура" Олега Желнакова.

Об этом активисты донецкого Евромайдана сообщили УНИАН.

По их словам, Желнаков возглавлял общественную организацию по внешкольной краеведческой работе. На него не раз нападали и избивали оппоненты, он также был внесен в список неугодных для сепаратистов.

Как рассказали собеседники агентства, 6 июня Желнаков собирался выехать из Донецка, но вечером этого дня, около 19.20 очевидцы видели, как его насильно заводили в захваченное террористами здание СБУ в Донецке. После этого телефонная связь с ним оборвалась.

В воскресенье, 8 июня, в Рубежном Луганской области четверо боевиков в камуфляже и с автоматами ворвались в квартиру к местному жителю, который работал адвокатом.

Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По ее информации, террористы силой вывели адвоката из дома, посадили в свою машину и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения похищенного.

Кроме того, Погукай сообщила, что в ночь на понедельник, 9 июня, вооруженные боевики в камуфляже насильно вывели из дома редактора "Сердитой газеты" и его сына.

Их посадили в автомобиль и увезли в здание Луганской ОГА, которая находится под контролем террористов. Из дома и редакции похитили имущество и два автомобиля, - сообщили в милиции.

Рано утром в понедельник Сердюкова с сыном освободили. В настоящее время оба потерпевших находятся в больнице.

Напомним, что глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута рассказал: боевики ДНР удерживают в заложниках более 200 человек из разных стран.