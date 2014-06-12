В Луганске произошла стрельба: ранены двое мужчин

Вчера, 11 июня, в Луганске, в котором орудуют террористы, произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

По данным ведомства, одного из мужчин ранили в 4:44 утра.

"Один человек получил ранение брюшной полости в районе площади Героев ВОВ возле облгосадминистрации. Пострадавший госпитализирован в Луганскую областную больницу",- уточнили в пресс-службе.

"В 12:30 по улице 16-ая линия возле магазина "Спар" еще один человек был ранен в область брюшной полости и грудной клетки и был госпитализирован в городскую больницу №3", - добавили в ведомстве, не уточнив, кто именно спровоцировал стрельбу в городе.

Кроме вышесказанного напомним, в ночь на 10 июня в Луганске вооруженные боевики так называемой ЛНР атаковали сотрудников милиции. В результате вооруженного нападения один милиционер был убит, другой - тяжело ранен, еще двоих сотрудников милиции террористы взяли в заложники.

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