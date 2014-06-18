На Донбассе боевики похитили соратника Тимошенко, но отпустили главреда газеты

Во вторник, 17 июня, во второй половине дня террористы похитили соратника Юлии Тимошенко - председателя Краматорской горорганизации ВО "Батьківщина" Сергея Борозенцева и увезли в неизвестном направлении.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщают "Новости Донбасса".

Кроме того, вчера, около 20.00 вечера террористы из "Донецкой народной республики" освободили генерального директора издательско-полиграфического комплекса "Пресса Макеевки" Ларису Бутову и главного редактора "Вечерней Макеевки" Марию Семенову, которые были вывезены сепаратистами из редакции около 10 часов утра.

Об этом со ссылкой на редакцию "Вечерки" сообщает "ОстроВ".

Как пишет издание, женщин удерживали в заложниках в общей сложности около 10 часов. Пока в редакции не комментируют ситуации, однако отмечают, что она "очень серьезная".

Напомним, что это уже не первое похищение активистов и журналистов на Донбассе. Так, в начале июня террористы ДНР за один день похитили минимум пять человек: два милицейских начальника, двое журналистов и депутат местного совета.