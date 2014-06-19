В Полтавской области 10-летний мальчик повесился на ремне

Вчера, 18 июня, в городе Кременчуг Полтавской области десятилетний мальчик повесился на ремне.

Об этом сообщает "Полтавщина", отмечая, что, по данным милиционеров, предварительная причина трагедии - ссора с мамой.

В то же время в милиции заявили, что тело мальчика нашли за сараем частного сектора, где он проживал со своей семьей.

"Мальчик повесился на ремне, задев его за крюки и став на ведро", - добавили в МВД, подчеркнув, что семья погибшего не состояла на учете и в ней воспитывается еще один ребенок.

Сейчас милиционеры выясняют, почему десятилетний мальчик решил покончить жизнь самоубийством.

"Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается проверка", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Косовском районе Ивано-Франковской области произошла подобная трагедия - повесился 15-летний парень, которого родственники обвинили в поджоге хозпристройки.