На Донбассе в подтопленной копанке погибли двое шахтеров

В городе Кировск Донецкой области в нелегальной копанке, которую подтопило подземными водами, погибли двое из шести находившихся там горняков.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНИАН.

"В г.Кировск 20 июня во время несанкционированной добычи угля в копанке на глубине 90 м произошло внезапное поднятие подземных вод, в результате чего были застигнуты шесть человек", - напомнили в ведомстве об инциденте.

В ГСЧС отметили, что в течение 21 июня были спасены четыре человека, а еще двое - погибли.

Ранее сообщалось, что в городе Кировское Донецкой области, где накануне на частной шахте произошел взрыв, обнаружены тела всех девяти горняков, которые попали под завалы в результате инцидента.