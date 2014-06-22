Столкновения в Харькове: милиция задержала около 30 человек

В Харькове во время сегодняшних акций Евромайдана и Антимайдана задержано около 30 человек.

Об этом начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Наталья Захарова сообщила УНИАН.

"Для выяснения всех обстоятельств около 30 участников акций с обеих сторон были задержаны и доставлены в отделения милиции", - сказала она.

В то же время и.о. замгубернатора Иван Варченко, комментируя столкновения евромайдановцев с милицией, назвал решение участников Народного вече пойти на площадь Свободы, где в это время находились антимайдановцы, "эмоциональным".

"Я думаю, что это эмоции, которые сейчас захлестывают и с одной, и с другой стороны. С этой стороны зашкаливают эмоции, потому что мы хотим обеспечить в Харькове мир. Мы понимаем, что есть часть людей, которые не хотят этого мира, которые тусуются под памятником Ленина (место, где собираются активисты Антимайдана – Ред.). К сожалению. Это эмоциональное решение. Я не уверен, что это решение пойти подраться с бабушками, это скорее решение - устроить некий диалог. Но я абсолютно уверен, что подобные решения используются провокаторами", - сказал он.

Около 200 активистов Евромайдана вернулись к памятнику Шевченко, где продолжили Народное вече. Они проголосовали за то, чтобы следующий Евромайдан проводить на площади Свободы возле памятника Ленину, где традиционно проходят акции Антимайдана.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Харькове коммунисты и пророссийские националисты провели свое шествие – протестовали против "национализма и фашизма".

видео: СХІДКОМ Україна