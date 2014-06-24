На Луганщине на территории шахты от взрыва снаряда одна женщина погибла, одна ранена

В Луганской обл, в результате артобстрела территории промышленной площадки предприятия ОП "Шахта "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" один человек погиб, один был ранен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области передает 112.ua.

От осколочных ранений погибла грохотовщица участка поверхностного технологического комплекса 1968 г.р. Еще одна работница предприятия - машинист конвейера участка ПТК 1976 г.р. получила осколочную травму левого колена.

По информации источника, "после команды диспетчера шахты о необходимости уйти в укрытие, работницы вышли из здания поверхностного технологического комплекса в момент попадания снаряда на территорию промплощадки. Повреждена поверхностная подстанция шахты и предприятие обесточено".

В сообщении говорится, что шахтеры третьей смены были выведены на поверхность через запасной выход.

Теруправлением Госгорпромнадзора в Луганской области создана комиссия по специальному расследованию случившегося, что осложнено временным отсутствием возможности попасть на место происшествия, поскольку оно оцеплено, ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. Проводится ремонт электроподстанции для возобновления жизнеобеспечения шахты.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы продолжают срывать мирный процесс урегулирования ситуации, несмотря на вчерашнее обещание выполнять условия перемирия на Донбассе и захватили пограничный пункт пропуска "Изварино".