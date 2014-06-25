В Днепропетровске СБУ задержала группу террористов: опубликованы фото и видео

Задержанные готовили теракты и вербовали людей в поддержку боевикам на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Через социальные сети участники этой преступной группировки распространяли публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, а также формировали из местных жителей группы для отправки в спецлагеря для прохождения соответствующей боевой подготовки", - заявили в ведомстве.
24 июня сотрудники СБУ задержали шестерых активных членов этой радикальной группировки.
На допросах задержанные признались, что их целью было создание "Днепропетровской народной республики" в поддержку террористов из Луганской и Донецкой областей, с которыми они поддерживали прямые контакты.
Также "злоумышленники планировали создание незаконних вооруженных формирований для захвата органов власти, нападений на подразделения Вооруженных Сил Украины".
Во время обысков помещений задержанных были обнаружены: взрывчатка, огнестрельное оружие, гранаты, план-схемы терактов в Днепропетровске, листовки с призывами к насильственной смене власти.
СБУ открыла уголовное производство по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и "террористический акт".
Фото и видео: пресс-центр СБУ