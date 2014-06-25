В Днепропетровске СБУ задержала группу террористов: опубликованы фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали преступную группу, которая готовила теракты в Днепропетровске, а также вербовала украинцев в банды на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Через социальные сети участники этой преступной группировки распространяли публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, а также формировали из местных жителей группы для отправки в спецлагеря для прохождения соответствующей боевой подготовки", - заявили в ведомстве.

24 июня сотрудники СБУ задержали шестерых активных членов этой радикальной группировки.

На допросах задержанные признались, что их целью было создание "Днепропетровской народной республики" в поддержку террористов из Луганской и Донецкой областей, с которыми они поддерживали прямые контакты.

Также "злоумышленники планировали создание незаконних вооруженных формирований для захвата органов власти, нападений на подразделения Вооруженных Сил Украины".

Во время обысков помещений задержанных были обнаружены: взрывчатка, огнестрельное оружие, гранаты, план-схемы терактов в Днепропетровске, листовки с призывами к насильственной смене власти.

СБУ открыла уголовное производство по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и "террористический акт".

Фото и видео: пресс-центр СБУ