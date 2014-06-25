Стали известны подробности гибели 10-месячного ребенка в Антраците

Стали известны подробности гибели десятимесячного ребенка в Антраците, Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Как выяснилось, мальчик погиб после того, как в центре города, прямо у подъезда одной из многоэтажек, прозвучал взрыв, и осколок попал в грудь малышу.

Оперативно приехала "скорая" помощь, но младенец умер, не доехав до больницы.

Медик, дежуривший той ночью, написал в соцсети, что после смерти ребенка плакали все: милиционеры, врачи.

Вокруг места взрыва есть многочисленные следы от осколков.

Что именно взорвалось во дворе, точно неизвестно. По разным версиям, это мог быть взрывпакет, который кто-то подкинул во двор, или граната, которую бросили из окна соседнего дома, или снаряд гранатомета, выпущенный из окна машины.

По официальной версии луганской милиции, стреляли из подствольного гранатомета.

Ведется расследование. Действия неизвестных лиц или лица квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка.

Видео: ТСН