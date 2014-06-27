ДТП на Закарпатье: джип протаранил легковушку, погибли три человека

В четверг, 26 июня, в Закарпатской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – двое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария произошла возле села Нелипино Свалявского района в 13:25 мин на автодороге Киев-Чоп, где столкнулись джип Volkswagen Touareg и легкоковушка Lada Kalina.

В результате ДТП погибли три человека (из них ребенок 2013 р.), еще один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральную районную больницу.

По данным ГАИ, именно водитель Volkswagen стал виновником аварии - двигаясь в сторону Мукачево, он на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ Lada Kalina.

Все, находившиеся в ВАЗе - мужчина, женщина и малолетний ребенок - погибли на месте. Водитель Volkswagen не пострадал, по данным медиков незначительных повреждений претерпела пассажир данного авто.

Ранее "Главред" сообщал о ДТН на Закарпатье: женщина-пограничник протаранила "шестерку" - один человек погиб, трое оказались в больнице.

Фото, видео: mukachevo.net