СБУ задержала группу диверсантов "Беса": хотели взорвать железную дорогу Киев-Харьков

СБУ задержала группу из пятерых диверсантов, подчиненных Игорю Безлеру-"Бесу", которые пытались взорвать железную дорогу Киев-Харьков

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организатором группировки оказался 45-летний харьковчанин, который действовал под непосредственным руководством диверсанта Игоря Безлера-"Беса".

От своего "куратора" террорист получил задание организовать подрыв поезда с артиллерийскими боеприпасами.

Все члены преступной группировки были задержаны в момент закладки взрывчатки. У диверсантов изъято 0,5 кг тротила, детонаторы и другие компоненты.

Также во время обысков помещений задержанных было изъято более 1,5 кг тротила, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следователи СБУ начали уголовное производство по статье "террористический акт" и "создание террористической группы".

Задержанные взяты под стражу, им сообщили о подозрении в совершении преступлений.