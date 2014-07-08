В Донецке у роты спецназа похитили оружие

В понедельник, 7 июля, в Ворошиловском районе Донецка из помещения в админздании региональной роты специального назначения неизвестными было похищено оружие.

Количество похищенного оружия устанавливается, сообщает пресс-служба МВД в Донецкой области.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.262 УК Украины (похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что 6 июня в Донецке боевики напали на базу спецназа Госпенитенциарной службы, их целью было оружие тюремщиков. Силовики оказали вооруженное сопротивление нападавшим, однако база была уничтожена.