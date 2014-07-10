Россия заявила, что с территории Украины обстреляли погранпункт

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в четверг, 10 июля, украинские силовики из артиллерии якобы вновь обстреляли российский пункт пропуска "Гуково" (Ростовская область), расположенный на границе с Украиной.

Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В то же время в МИДе утверждают, что в момент обстрела "в районе КПП находилось около 230 беженцев с территории Украины. Только по счастливой случайности жертв нет".

Российские дипломаты рассказали о том, что действия украинской стороны вроде бы "являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права".

А еще российская сторона заявила украинской стороне "решительный протест" и потребовала прекратить "обстрелы российской территории".

Напомним, что МИД России уже обвиняла украинских силовиков в обстреле российского пункта пропуска "Гуково" (Ростовская область). Сообщение об этом появилось в СМИ 29 июня.

Также напомним, что именно пророссийские боевики обстреливают украинских пограничников, а снаряды и пули залетают на российскую территорию.