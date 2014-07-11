Новые подробности обстрела автобуса с шахтерами на Луганщине: 4 погибших, 16 раненых

Стали известны новые подробности трагедии на Луганщине, где автобус с горняками ДТЭК ШУ "Червонопартизанское" попал под обстрел из минометов. Как выяснилось, жертвами огня стали 4 горняка, еще 16 получили ранения

Об этом на брифинге рассказал гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, сообщает Ukranews.com.

"4 человека погибли, 16 ранены, из них два - тяжело раненных", - сказал он.

Тимченко отметил, что автобус с 40 шахтерами был обстрелян минометным огнем около 17:30 четверга недалеко от шахты "Краснопартизанская". В ДТЭК пока не владеют информацией о том, кто обстрелял автобус с шахтерами.

Напомним, что пресс-секретарь штаба АТО Владислав Селезнев заявил о непричастности силовиков к обстрелу. "Расстояние между позициями, на которых находятся участники АТ0, и местом, где произошла трагедия, настолько велико, что чисто технически не позволяет вести огонь", - подчеркнул военный журналист.

Также напомним, что вчера стало известно, что за время столкновений на Донбассе погибли 487 мирных жителей.