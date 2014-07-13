На границе Украины задержан россиянин: прятал крупную сумму денег

В субботу, 12 июля, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Середина-Буда" на границе с Россией обнаружили у россиянина, который ехал в Украину, 170 тыс. 800 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, большую партию валюты гражданин РФ перевозил в автомобиле Audi.

"Часть денег, а это 50 тысяч долларов, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили при визуальном осмотре вышеуказанного транспортного средства под передним пассажирским сиденьем, другую часть - 120 тыс. 800 долларов было обнаружено в кожаной сумке водителя", - добавили пограничники.

"Общая сумма выявленной валюты составила 170 тыс. 800 долларов", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Позже гражданин РФ объяснил: деньги якобы он вез, чтобы одолжить своему товарищу.

"Обнаруженную валюту и автомобиль изъяли в установленном порядке", - отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения, а также возможной причастности задержанного к финансированию террористов.

Фото: dpsu.gov.ua