В Донецке обстреляли поселок шахты "Трудовская", погибли 12 человек

В субботу, 12 июля, в Донецке в результате обстрела частного сектора поселка шахты "Трудовская" погибли 12 человек.

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка.

В целом, по состоянию на 12:00, обстановка в городе остается напряженной. Жители сообщают, что в районе Боссе периодически слышны выстрелы и автоматные очереди.

"Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Общественный транспорт вышел на автомагистрали согласно графикам "выходного дня", - добавили местные власти.

Ранее в штабе АТО рассказали о провокациях террористов в Донецке, в частности, о том, что они обстреляли город и его жилой район.

До этого в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на вечер субботы, 12 июля, в Донецке в результате боевых действий погибли шесть человек, получили ранения - восемь, в том числе подросток.