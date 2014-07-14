Террористы в центре Донецка расстреляли микроавтобус, ранен один человек - СМИ

В ночь с воскресенья, 13 июля, на понедельник в центре захваченного террористами Донецка террористы расстреляли микроавтобус. Во время инцидента был ранен один человек.

Об этом пишет 62.ua, ссылая на собственные источники.

По словам собеседников издания, инцидент произошел на улице Лагутенко, в его результате был ранен один. Издание подчеркивает, что он сейчас находится в больнице.

"В милиции подробностями инцидента не располагают. Представители самопровозглашеной ДНР находятся на месте преступления и запрещают правоохранителям проводить оперативно-следственные действия", - добавили журналисты.

Источник издания отметил, что, вероятнее всего, это были какие-то внутренние разборки между боевиками.

Кроме вышесказанного напомним, ранее власти Донецка отчитались о ситуации в городе, отметив, что, по состоянию на 9:00 понедельника, 14 июля, обстановка стабильно напряженная, в районах - тихо.