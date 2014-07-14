На Донбассе найдена могила двух священников: боевики пытали и убили их за помощь украинским солдатам

На Донбассе найдена могила двух священников и двух сыновей одного из них - боевики пытали и убили их за помощь украинским силовикам.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет "РБК-Украина".



"Мне министр поручил рассказать, что нами эксгумирована могила, в которой похоронены два священника из Славянска, а также два сына одного из этих двух священников, которых пытали и которых убили только за то, что они помогали нашим солдатам и их кормили", - рассказал он.

"Вся страна и весь мир узнают об ужасных зверствах, которые творили боевики. Вы узнаете о реальных зверствах не из сказок или пропаганды, а с конкретными доказательствами", - добавил Геращенко.

Больше о последних событиях на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".