Расстрел машины ГАИ в Донецке: умер раненый сотрудник Госавтоинспекции

Сотрудник Госавтоинспекции, которого ранили неизвестные злоумышленники во время нападения на патрульную машину ГАИ в Донецке, умер в больнице.

Об этом сообщает "ОстроВ", отметив, что сотрудник ГАИ получил во время инцидента огнестрельное ранение головы.

"Правоохранитель, 1984 года рождения, скончался вечером 15 июля в ДОКТМО - Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение", - отметили журналисты.

Кроме вышесказанного напомним, что нападение на сотрудников Госавтоинспекции неизвестные совершили 3 июля в районе транспортной развязки на пересечении улицы Артемовской и улицы Горной в Куйбышевском районе.

СМИ писали, что злоумышленники расстреляли в упор четырех сотрудников ГАИ. При этом трое из них получили смертельные ранения, а один был госпитализирован с огнестрельным ранением головы.

Фото с места происшествия смотрите здесь.