Террористы взорвали еще один мост на Донбассе

На Донбассе боевики взорвали еще один железнодорожный мост – на 61-м километре перегона Сентяновка – Шипилов Донецкой железной дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает УНИАН.

"Террористы продолжают разрушать экономику и транспортный потенциал Украины. Утром 22 июля 2014 года на Донецкой железной дороге взорван однопутный железнодорожный мост на 61 км перегона Сентяновка – Шипилов. В настоящее время объемы повреждений определяются", - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 22 июля, террористами повреждено 13 мостов Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах.

На 6 из них железнодорожники провели восстановительные работы.

"Железнодорожники делают все, от них зависящее, работают в условиях, опасных для жизни, чтобы сохранить движение поездов в зоне боевых действий", - отметили в "Укрзализныце".

Ранее было подсчитано, что убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов составили 291,6 млн грн.

По состоянию на 18 июля специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

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