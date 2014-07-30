Подробности взрыва мины под Артемовском: один погибший и 8 раненых

Стали известны новые подробности взрыва мины под Артемовском Донецкой области. Как выяснилось, одна женщина погибла, а 8 детей пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

ЧП произошло вчера около 23.00 в селе Берестовом Артемовского района. От мины, которую оставили отступающие террористы, погибла женщина, и получили ранения различной степени тяжести 8 детей, в том числе годовалый младенец. Военные медики сразу оказали неотложную помощь и доставили их в больницу.

Напомним, что в Донецкой ОГА заявили о том, что пострадали 7 человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие, в том числе и дети, находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизни.