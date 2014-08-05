На Харьковщине СБУ задержала машину с оружием: патроны и шашки везли на Луганщину

В Харьковской области сотрудники милиции совместно с работниками областной Службы безопасности Украины на посту ГАИ в поселке Песочин задержали машину с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При осмотре вещей пассажиров правоохранители обнаружили и изъяли 3 боевых дымовых шашки, корпус гранаты Ф-1 без запала и около 200 патронов различных калибров.

При проверке документов выяснилось, что водителем "Шкода Октавии" был 36-летний житель Сумской области. Вместе со своим товарищем 47-летним жителем Полтавщины они направлялись транзитом через Харьковскую на Луганщину.

Подозреваемые рассказали, что боеприпасы они нашли на обочине дороги. Сейчас опасные предметы изъяты и направлены экспертами-криминалистам.

Указанный факт внесен в ЕРДР по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ведется следствие.

Напомним, что опергруппа СБУ задержала более 300 наемников и террористов ДНР и ЛНР, поэтому она заинтересована, чтобы сепаратистская зараза больше не расползалась даже по интернету.

Фото: mvs.gov.ua