В Донецке боевики угнали 25 автомобилей и отобрали микроавтобус у театра

В захваченном террористами Донецке вооруженные автоматами люди в камуфляже отнимают машины, микроавтобусы и грузовые тягачи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области

Так, неизвестные в камуфляже, некоторые из которых были вооружены автоматами, похитили из гаража Донецкого национального академического музыкально-драматического театра микроавтобус ГАЗ-33021 и грузовой тягач.

Кроме того, в Кировском районе Донецка с территории частного предприятия неизвестные в камуфляжной форме, вооруженные автоматами, похитили 25 грузовых и легковых автомобилей.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если оно нанесло большой материальный ущерб).

Напомним, что советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в окрестностях Донецка идут позиционные бои, однако о штурме города речь пока не идет. По его словам, за Донецк будет серьезная борьба, ведь террористам отрезаны пути отхода.