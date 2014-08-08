Стрельба в Ужгороде: пьяные в камуфляже попытались захватить СБУ

В четверг, 7 августа, поздно вечером в Ужгороде произошел инцидент, в ходе которого из пистолета был ранен сотрудник милиции, когда пятеро пьяных мужчин в камуфляже попытались ворваться в здание управления СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского УМВД.

Около 22.40 в милицию поступило сообщение от дежурного СБУ о том, что неизвестные припарковали легковушку на тротуаре у центрального входа в здание УСБУ области и силой пытаются войти внутрь.

На место прибыли патрульный экипаж и опергруппа для выяснения обстоятельств. У входа в здание СБУ стояли 4-5 мужчин в камуфляже, милиционеры предупредили их о противоправных действий. Неизвестные двинулись двигаться в сторону правоохранителей, а один из мужчин выстрелил в патрульного из пистолета, который получил сквозное ранения обеих ног.

Со сквозным ранения левого бедра и пулевым ранением внутренней поверхности правого бедра милиционер был доставлен травматологическое отделение Ужгородской центральной клинической больницы, где и был прооперирован.

Стрелок сбежал, а четверо нападавших были задержаны, при этом среди них оказался один из руководителей закарпатского "Правого сектора".

После доставки правонарушителей в Ужгородский горотдел милиции, под здание пришли около 80 мужчин, которые пытались освободить задержанных.

Задержанные хулиганы рассказали, что часть из них мобилизована в подразделения Вооруженных Сил Украины, информация проверяется.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины (умышленное нанесение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в конце мая в Житомире неизвестные люди с оружием захватили и удерживали около 20 активистов местного "Правого сектора".

фото: УМВД в Закарпатской области