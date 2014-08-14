Обстановка в Донецке: взрывы по всему городу, погибли 2 мирных жителя

В четверг, 14 августа, ситуация в захваченном террористами Донецке оставалась сложной. Во всех районах города слышны звуки работы тяжелых орудий и взрывы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В Кировском районе виден столб дыма со стороны поселка шахты Лидиевка. Горит хозпостройка на территории нефтебазы.

Сегодня в результате попадания снарядов были повреждены торговый центр "Планета" и торгово-офисный центр "Грин Плаза", расположенные на пересечении улицы Артема и Садового проспекта. На месте работают бригады МЧС.

Кроме того сегодня артобстрелу подвергся частный сектор в Куйбышевском районе. Пострадали дома, расположенные за торговым центром "Империя мебели". Есть информация о двух погибших мирных жителях, сообщает горсовет.

Напомним, что в ночь на 14 августа Донецк подвергся обстрелу. Также от артобстрела пострадал город Моспино, в котором из-за боевиков погиб один мирный житель, а еще 11 - получили ранения.